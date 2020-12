Johnsonova hovorkyňa: Johnson je optimistom, pokiaľ ide o dohodu s EÚ

Londýn 2. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson je optimistom, pokiaľ ide o výsledok rokovaní o budúcich vzájomných vzťahoch Británie a EÚ. Myslí si však, že aj bez dosiahnutia dohody bude situácia po 1. januári 2021 pre Britániu dobrá.



V Londýne to v stredu uviedla Johnsonova hovorkyňa Allegra Strattonová.



Spresnila, že ak bude možné uzavrieť s EÚ dohodu o pobrexitových vzťahoch, bude to podľa Johnsona dobré. Premiér je však rovnako presvedčený, že v prípade nedosiahnutia dohody Británia a EÚ môžu prejsť k obchodovaniu za podmienok stanovených Svetovou obchodnou organizáciou (WTO).



Podobne má EÚ nastavené vzťahy s Austráliou - nemajú uzavretú dohodu o voľnom obchode, aj keď sa o nej rokuje. Obe strany fungujú v súlade s pravidlami stanovenými WTO - "s obrovskými clami na dovoz a vývoz", ako nedávno upozornil denník The Guardian.



V Londýne naďalej pokračujú intenzívne rokovania o usporiadaní vzťahov medzi Britániou a EÚ po 1. januári 2021.



Komentár z Downing Street v Londýne, kde sa nachádza sídlo predsedu britskej vlády, sa objavil po tom, ako hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier varoval, že nemôže zaručiť dohodu s Britániou a že najbližších pár dní bude rozhodujúcich.



Johnsonov oficiálny hovorca na spoločnom brífingu so Strattonovou uviedol, že obe strany pokračujú v intenzívnych rozhovoroch.



"Chceme dosiahnuť dohodu o voľnom obchode" (FTA), ubezpečil. Odmietol síce komentovať podrobnosti rozhovorov, ale zdôraznil, že Británia žiada, aby EÚ "plne rešpektovala zvrchovanosť Spojeného kráľovstva".