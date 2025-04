Straty a nálezy Uberu: Živá korytnačka, motorová píla i pisoár

New York 11. apríla (TASR) – Dopravná spoločnosť Uber opäť vydala každoročný zoznam "strát a nálezov" zanechaných v jej autách. Ocitli sa na ňom veci ako hlava figuríny s ľudskými vlasmi, živá korytnačka či takmer 20-litrové vedro fazule, píše TASR podľa správy agentúry UPI. Najčastejšie zabúdanými predmetmi boli telefóny, kľúče a peňaženky. Titul najzábudlivejšieho mesta si vyslúžil New York.



Podľa spoločnosti Uber sa na zozname strát a nálezov okrem „klasík“ ocitli aj ďalšie kuriózne predmety – motorová píla, pasca na chytanie duchov z filmu Krotitelia duchov, čerstvo odsaté materské mlieko, pisoár, Shrekove uši, 15 vodných fajok, kytica 100 ruží, liek Ozempic, desať živých homárov, vikingský roh na pitie, vypchatý zajac či rozvodové dokumenty.



Na svoje by si prišli i milovníci jedla – okrem vedra fazule sa po pasažieroch našlo aj 175 malých hamburgerov (sliderov), 108 vajec, 24 plechoviek kukurice a „kýbel“ syru feta.



"Nezáleží na tom, či ide o predmety každodennej potreby alebo o kuriozity, Uber chápe, ako veľmi je dôležité, aby sa vrátili späť ku svojim majiteľom," uvádza Camiel Irving, zástupca prevádzkového riaditeľa spoločnosti: "Zoznam strát a nálezov upriamuje pozornosť na najzaujímavejšie a najčastejšie zabúdané predmety a zároveň pasažierom pripomína, že svoje zabudnuté veci môžu jednoducho opäť získať prostredníctvom aplikácie."