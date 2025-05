Straussov valčík „Na krásnom modrom Dunaji“ poletí do vesmíru

Mys Canaveral 25. mája (TASR) - Slávny valčík „Na krásnom modrom Dunaji“ od Johanna Straussa mladšieho bude koncom mája vysielaný do vesmíru. Stane sa tak pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto „kráľa valčíkov“, informovala v nedeľu agentúra AP, píše TASR.



Skladba zaznie v podaní Viedenských symfonikov a bude vyslaná ako rádiový signál z veľkej antény Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Španielsku. Prenos do vesmíru sa uskutoční 31. mája a bude zároveň oslavou 50. výročia založenia ESA. Udalosť bude sprevádzaná živým vystúpením orchestra, ktoré bude streamované spolu verejnými premietaniami vo Viedni, Madride a New Yorku.



Hoci by technicky bolo možné hudbu konvertovať na signál v reálnom čase, ESA sa rozhodla použiť prednahranú verziu z generálnej skúšky orchestra, aby predišla technickým problémom. Skladba bude vyslaná rýchlosťou svetla (približne miliarda kilometrov za hodinu).



Signál sa dostane k Mesiacu za 1,5 sekundy, na Mars za 4,5 minúty, k Jupiteru za 37 minút a na Neptún za štyri hodiny. Do 23 hodín sa dostane k americkej medziplanetárnej sonde Voyager 1 – najvzdialenejšiemu ľudskému výtvoru, ktorý sa momentálne nachádza vyše 24 miliárd kilometrov od Zeme v medzihviezdnom priestore.



AP doplnila, že nejde o prvú akciu tohto druhu: už v roku 2008 americký Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku (NASA) vyslal do vesmíru pieseň „Across the Universe“ od skupiny Beatles. Vlani zase k Venuši smerovala skladba „The Rain“ (Supa Dupa Fly) od Missy Elliott. V minulosti dokonca zaznela hudba aj priamo z Marsu: v roku 2012 tam NASA poslal skladbu „Reach for the Stars“ od will.i.ama, ktorú rover Curiosity prehral a signál bol následne odvysielaný späť na Zem.



Agentúra AP pripomenula, že Valčík Na krásnom modrom Dunaji síce znel v kultovom sci-fi filme 2001: Vesmírna odysea od Stanleyho Kubricka z roku 1968, ale Straussove skladby sa nedostali do výberu rôznych zvukov a hudby zo Zeme, ktoré boli zaznamenané na pozlátené medené nosiče a spolu s ihlou (stylusom) a do vesmíru vynesené ako náklad sond Voyager 1 a Voyager 2. Spolu s návodom na použitie majú poslúžiť ako zvuková správa pre prípadných mimozemských príjemcov alebo budúcich ľudských objaviteľov.



Viedenská turistická agentúra, ktorá iniciovala tento straussovský projekt, oznámila, že chce napraviť túto chybu a preto chce vyslať do vesmíru aj "najznámejší valčík všetkých čias".



Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher vo svojom vyhlásení k projektu uviedol, že hudba ako univerzálny jazyk dokáže prepájať ľudí naprieč časom a priestorom – bez ohľadu na vek, miesto či kultúru. Vysielanie Straussovej hudby vníma ako spoločný kultúrno-technologický projekt, pričom Strauss reprezentuje umenie a ESA vedu. Podľa Aschbachera by sa táto ikonická skladba mohla stať akousi "hymnou" pre tých, ktorí sa vydajú na cestu za hviezdami.