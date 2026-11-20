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Strážne psy zabili mladého vlka pri ochrane stáda v parku Karula
Podľa majiteľky farmy špecializovanej na ekologický chov oviec a kôz Liilie Taliovej žilo vo svorke asi desať vlkov a ich útok na farmu pripisuje nedostatku koristi v lese.
Autor TASR
Tallinn 20. novembra (TASR) - Strážne psy na farme v národnom parku Karula v južnom Estónsku zabili pri ochrane ovčieho stáda mladého vlka. Podľa poľovníkov ide o výnimočnú udalosť. Majiteľka postihnutej farmy očakáva, že to zmení správanie vlčej svorky a tá sa v blízkej budúcnosti bude menej potulovať na pastvinách v okolí. TASR o tom píše podľa estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR.
Podľa majiteľky farmy špecializovanej na ekologický chov oviec a kôz Liilie Taliovej žilo vo svorke asi desať vlkov a ich útok na farmu pripisuje nedostatku koristi v lese. Podľa výročnej správy za rok 2025 je jej farma najväčším estónskym producentom ovčieho mäsového plemena Dorper.
Vlčia svorka prvýkrát zaútočila na jej farmu v dedine Rebasemisa v polovici októbra. Strhla 20 oviec, keď sa elektrický plot ukázal ako nedostatočný a dva strážne psy sa stiahli do stodoly.
O týždeň a pol sa vlci vrátili, ale majitelia farmy boli pripravení - nasadili všetkých sedem veľkých strážnych psov vrátane vycvičených tureckých kangalov a španielskych mastifov. Ich úlohou je predátora odradiť, nie nevyhnutne s ním bojovať. Teraz nielenže odvrátili útok, ale nasledujúce ráno sa našlo na pastvine mŕtve telo mladého vlka.
Člen predstavenstva miestnej poľovníckej spoločnosti Lüllemäe povedal, že strata mladého vlka v prísne hierarchickom usporiadaní vlčej svorky pravdepodobne nebude mať veľký význam.
Populácia vlka obyčajného (Canis lupus lupus) v Estónsku sa odhaduje na zhruba 300 jedincov a najmenej 26 svoriek, z nich dve zasahujú aj do Lotyšska. Poľovnícke lobistické skupiny teraz požadujú uvoľnenie pravidiel ich lovu. V krajine trvá lovecká sezóna od začiatku novembra do konca februára s kvótou 110 jedincov.
Podľa majiteľky farmy špecializovanej na ekologický chov oviec a kôz Liilie Taliovej žilo vo svorke asi desať vlkov a ich útok na farmu pripisuje nedostatku koristi v lese. Podľa výročnej správy za rok 2025 je jej farma najväčším estónskym producentom ovčieho mäsového plemena Dorper.
Vlčia svorka prvýkrát zaútočila na jej farmu v dedine Rebasemisa v polovici októbra. Strhla 20 oviec, keď sa elektrický plot ukázal ako nedostatočný a dva strážne psy sa stiahli do stodoly.
O týždeň a pol sa vlci vrátili, ale majitelia farmy boli pripravení - nasadili všetkých sedem veľkých strážnych psov vrátane vycvičených tureckých kangalov a španielskych mastifov. Ich úlohou je predátora odradiť, nie nevyhnutne s ním bojovať. Teraz nielenže odvrátili útok, ale nasledujúce ráno sa našlo na pastvine mŕtve telo mladého vlka.
Člen predstavenstva miestnej poľovníckej spoločnosti Lüllemäe povedal, že strata mladého vlka v prísne hierarchickom usporiadaní vlčej svorky pravdepodobne nebude mať veľký význam.
Populácia vlka obyčajného (Canis lupus lupus) v Estónsku sa odhaduje na zhruba 300 jedincov a najmenej 26 svoriek, z nich dve zasahujú aj do Lotyšska. Poľovnícke lobistické skupiny teraz požadujú uvoľnenie pravidiel ich lovu. V krajine trvá lovecká sezóna od začiatku novembra do konca februára s kvótou 110 jedincov.