Stredajšie útoky Izraela v Libanone si vyžiadali viac ako 300 obetí
Autor TASR
Bejrút 9. apríla (TASR) - Pri stredajších útokoch Izraela na ciele v Libanone zomrelo podľa najnovších informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva viac než 300 ľudí a ďalších vyše 1000 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Izraelské nepriateľské nálety si včera, v stredu, vyžiadali predbežné stratu 303 mučeníkov a 1150 zranených,“ uviedol rezort s tým, že celkovo si konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh od svojho vypuknutia 2. marca vyžiadal už 1888 obetí a 6092 zranených.
Ministerstvo uviedlo, že stále nejde o konečnú bilanciu a tá môže ešte narásť, keďže pátranie po obetiach pokračuje. Rovnako ďalej prebieha aj testovanie DNA tiel prevezených do nemocníc.
Libanonský premiér Nawáf Salám v reakcii na izraelské útoky v stredu večer vyhlásil štvrtok za národný deň smútku.
