Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Stredajšie útoky Izraela v Libanone si vyžiadali viac ako 300 obetí

Muž zbiera svoje veci zo svojho domu, ktorý bol deň predtým zničený pri izraelskom leteckom útoku v Bejrúte v Libanone, vo štvrtok 9. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Ministerstvo uviedlo, že stále nejde o konečnú bilanciu a tá môže ešte narásť, keďže pátranie po obetiach pokračuje.

Autor TASR
Bejrút 9. apríla (TASR) - Pri stredajších útokoch Izraela na ciele v Libanone zomrelo podľa najnovších informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva viac než 300 ľudí a ďalších vyše 1000 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Izraelské nepriateľské nálety si včera, v stredu, vyžiadali predbežné stratu 303 mučeníkov a 1150 zranených,“ uviedol rezort s tým, že celkovo si konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh od svojho vypuknutia 2. marca vyžiadal už 1888 obetí a 6092 zranených.

Ministerstvo uviedlo, že stále nejde o konečnú bilanciu a tá môže ešte narásť, keďže pátranie po obetiach pokračuje. Rovnako ďalej prebieha aj testovanie DNA tiel prevezených do nemocníc.

Libanonský premiér Nawáf Salám v reakcii na izraelské útoky v stredu večer vyhlásil štvrtok za národný deň smútku.
Neprehliadnite

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky