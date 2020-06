Strediská pre migrantov v Srbsku sú poloprázdne, v Bosne preplnené

Záhreb 15. júna (TASR) - Približne 7000 ilegálnych migrantov sa naďalej nachádza na území Bosny a Hercegoviny, pričom v posledných týždňoch výrazne stúpol počet osôb ilegálne prichádzajúcich do tejto krajiny zo Srbska. Informovala o tom v pondelok agentúra HINA s odvolaním sa na bosnianskeho migračného úradu Slobodana Ujiča.



Ujič pre denník Dnevni Avaz uviedol, že nárast prílevu migrantov do Bosny sa očakával vzhľadom na zrušenie obmedzení zavedených proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19. Poukázal pritom na skutočnosť, že prijímacie strediská pre migrantov v Srbsku zostali v rekordnom čase poloprázdne. To podľa neho dokazuje, že väčšina migrantov, ktorí sa tam nachádzali, smeruje do Bosny s cieľom pokračovať v ceste do členských krajín EÚ.



"Strediská pre migrantov v Srbsku, kde bolo 9000 migrantov, sú momentálne poloprázdne," povedal Ujič s tým, že Bosna a Hercegovina nemá v prijímacích zariadeniach zriadených s pomocou medzinárodných organizácií dostatok miesta pre migrantov, ktorí do krajiny denne prichádzajú.



Prijímacie strediská pre migrantov v tejto balkánskej krajine majú kapacitu do 6000 osôb. Nachádzajú sa v kantóne Una-Sana, kde sa zdržiava najväčší počet ilegálnych migrantov, ako aj v oblasti hlavného mesta Sarajevo.