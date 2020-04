Za porušenie zákazu vychádzania zatkli v Strednej Amerike tisíce ľudí

Guatemala/Tegucigalpa 4. apríla (TASR) - Tisíce ľudí boli už zatknuté po celej Strednej Amerike za porušovanie nariadení, ktoré vlády ich štátov uviedli do platnosti v súvislosti s rýchlo sa šíriacou nákazou nového druhu koronavírusu.



Napísala o tom v sobotu agentúra Reuters poznamenajúc, že v tomto regióne je všeobecne menej lekárskych prostriedkov než v rozvinutých krajinách.



V Strednej Amerike žije veľmi veľa chudobných ľudí, ktorí vzhľadom na neštandardné ekonomické podmienky a preplnenosť svojich bytových jednotiek nemajú možnosť pracovať z domu, dať sa vypísať lekárovi do pracovnej neschopnosti či sociálne sa dištancovať v karanténe.



Reuters uvádza, že napríklad v Hondurase bolo podľa tamojších oficiálnych zdrojov zatknutých za porušenie zákazu vychádzania platného od polovice marca už približne 2250 ľudí. A v Guatemale zatkli za opustenie svojho bytu bez oprávneného dôvodu až 5705 ľudí.



Za porušenie zákazu vychádzania zadržali v posledných týždňoch podľa Reuters v Paname vyše 5000 ľudí. Ďalších 424 osôb zatkli v tejto krajine za to, že sa neprispôsobili najnovšiemu nariadeniu o tom, že muži a ženy majú vychádzať z domu v iné dni.



V Salvádore nariadil povinnú karanténu prezident republiky Nayib Bukele - porušilo ju a zatknutých bolo doposiaľ 712 ľudí, ktorí boli následne umiestnení v karanténnych centrách, približuje Reuters.