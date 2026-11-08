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Stredné Japonsko zasiahlo zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 5,7
V zasiahnutých oblastiach jazdili vysokorýchlostné vlaky šinkansen z preventívnych dôvodov nižšou rýchlosťou, keďže zemetrasenia môžu niekedy poškodiť železničné trate.
Autor TASR
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Tokio 6. novembra (TASR) - Stredné Japonsko zasiahlo v nedeľu skoro ráno zemetrasenie, ktoré si podľa miestnych médií vyžiadalo najmenej 22 zranených. Japonská meteorologická agentúra stanovila magnitúdu zemetrasenia na 5,7, zatiaľ čo Geologický úrad Spojených štátov uviedol magnitúdu 5,5. Boli hlásené menšie následné otrasy, informuje TASR podľa agentúry AP.
Zasiahnutá bola rozsiahla oblasť v blízkosti centrálnej prefektúry Aiči, vrátane mesta Hamamatsu, starobylých hlavných miest Kjóto a Nara, a susedných prefektúr Jamanaši, kde sa nachádza hora Fudži, a Gifu.
Na záberoch japonskej televízie boli vidno rozbité výklady obchodov a črepiny skla na uliciach. Medzi zranenými boli aj ľudia, ktorí spadli zo schodov, keď sa snažili utiecť.
Zemetrasenie malo epicentrum približne 40 kilometrov pod zemským povrchom v prefektúre Šizuoka. Aiči a Šizuoka sú susedné regióny západne od Tokia, v ktorom však zemetrasenie nebolo cítiť.
V zasiahnutých oblastiach jazdili vysokorýchlostné vlaky šinkansen z preventívnych dôvodov nižšou rýchlosťou, keďže zemetrasenia môžu niekedy poškodiť železničné trate.
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta, keďže leží na štyroch hlavných tektonických platniach pozdĺž západného okraja tzv. Ohnivého kruhu. Krajinu tak každoročne zasiahnu stovky otrasov.
Zasiahnutá bola rozsiahla oblasť v blízkosti centrálnej prefektúry Aiči, vrátane mesta Hamamatsu, starobylých hlavných miest Kjóto a Nara, a susedných prefektúr Jamanaši, kde sa nachádza hora Fudži, a Gifu.
Na záberoch japonskej televízie boli vidno rozbité výklady obchodov a črepiny skla na uliciach. Medzi zranenými boli aj ľudia, ktorí spadli zo schodov, keď sa snažili utiecť.
Zemetrasenie malo epicentrum približne 40 kilometrov pod zemským povrchom v prefektúre Šizuoka. Aiči a Šizuoka sú susedné regióny západne od Tokia, v ktorom však zemetrasenie nebolo cítiť.
V zasiahnutých oblastiach jazdili vysokorýchlostné vlaky šinkansen z preventívnych dôvodov nižšou rýchlosťou, keďže zemetrasenia môžu niekedy poškodiť železničné trate.
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta, keďže leží na štyroch hlavných tektonických platniach pozdĺž západného okraja tzv. Ohnivého kruhu. Krajinu tak každoročne zasiahnu stovky otrasov.