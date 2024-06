Stredné Japonsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,9

Tokio 3. júna (TASR) – Silné zemetrasenie s magnitúdou 5,9 zasiahlo v pondelok ráno stredné Japonsko, nevydali však po ňom varovanie pred prívalovými vlnami cunami. Vyplýva to z údajov Japonského meteorologického úradu (JMA), informuje TASR podľa agentúry AFP.



Otrasy s menšej hĺbke mali mali epicentrum na polostrove Noto, kde si ničivé zemetrasenie 1. januára vyžiadalo viac ako 230 životov. O desať minút neskôr nastalo v tej istej oblasti zemetrasenie s magnitúdou 4,8.



Miestni predstavitelia uviedli, že sa zatiaľ neobjavili správy o škodách, stále však zisťujú informácie, uviedla verejnoprávna televízia NHK. Prevádzkovateľ jadrovej elektrárne Kašiwazaki-Kariwa oznámil, že prerušili prevádzku a kontrolujú, či nedošlo k škodám.



NHK upozornila, že mnohé budovy v pobrežnej oblasti by mohli byť poškodené po silnom januárovom zemetrasení a následných dotrasoch.



Japonsko sa nachádza na štyroch tektonických platniach na západnom okraji tichomorského "Ohnivého kruhu". V krajine, v ktorej žije asi 125 miliónov ľudí, zaznamenávajú ročne okolo 1500 zemetrasení, čo je zhruba 18 percent z ich počtu na celom svete. Prevažná väčšina má miernu intenzitu, no aj silné obvykle spôsobujú len menej vážne škody vzhľadom na prísne stavebné normy, dodáva AFP.