Strednú časť Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9
Epicentrum zemetrasenia bolo približne 11 kilometrov od obce Calape v provincii Bohol s približne 33.000 obyvateľmi.
Autor TASR
Manila 30. septembra (TASR) - Strednú časť Filipín v utorok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, oznámil Americký geologický úrad (USGS). V niektorých oblastiach spôsobilo zemetrasenie výpadky elektrickej energie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice CNN.
Otrasy v stredných častiach Filipín zaznamenali okolo 22.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Tamojší seizmologický úrad upozornil na možné menšie morské vlny vyvolané zemetrasením a naliehal na obyvateľov ostrovov Leyte, Cebu a Biliran, aby sa zdržiavali mimo pláží a nešli na pobrežie.
USGS spočiatku oznámil, že zemetrasenie malo magnitúdu 7.0. Veľmi silné otrasy pocítilo podľa USGS viac než pol milióna ľudí na Visayských ostrovoch v strednej časti Filipín.
Tichomorské centrum varovania pred cunami uviedlo, že po zemetrasení nehrozia vlny cunami a nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.
Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne bežným javom, keďže tento ostrovný štát sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia vôbec pocítili.
