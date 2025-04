V Stredoafrickej republike protestovali aj proti vagnerovcom

Bangui 4. apríla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v piatok do ulíc Bangui, metropoly Stredoafrickej republiky (SAR), aby protestovali proti zámerom tamojšieho prezidenta Faustina-Archangeho Touadéru uchádzať sa o tretie funkčné obdobie, a to s podporou žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny. Zhromaždenie zorganizovali opozičné strany, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



SAR je jednou z prvých zahraničných krajín, v ktorých vagnerovci začali svoje operácie s deklarovaným záväzkom bojovať proti povstaleckým skupinám a obnoviť tam mier. Jednotky týchto žoldnierov slúžia ako osobná ochranka prezidenta Touadéru.



V júli 2023 napríklad zaisťovali bezpečnosť úspešného referenda o zmene ústavy, ktoré prezidentovi umožnilo uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie. Zrušilo totiž dovtedajšie obmedzenie, podľa ktorého smel byť v úrade maximálne dve päťročné funkčné obdobia, ktorých trvanie sa zároveň predĺžilo na sedem rokov.



„Sme tu, aby sme povedali 'nie' tretiemu funkčnému obdobiu Faustina-Archangeho Touadéru. Ale viac než to chceme chrániť našu suverenitu, ktorú Touadéra a vagnerovci pošliapavajú,“ povedal predstaviteľ miestnej opozície Justin Winé. „Vagnerovci tu beztrestne znásilňovali a zabíjali. To nie je normálne. Aby sme ukončili ich vládu, Touadéra musí odísť," povedal.



SAR ako prevažne kresťanskú krajinu sužujú nepokoje, odkedy kresťanské milície Antibalaka začali bojovať proti prevažne moslimskej ozbrojenej skupine Séléka, ktorá v roku 2013 zosadila vtedajšieho prezidenta Francoisa Bozizého. Boje medzi oboma stranami a početné masakre, ktoré spáchali, uvrhli SAR, jeden z najchudobnejších štátov Afriky, do tretej občianskej vojny v jeho histórii. Násilie v posledných rokoch čiastočne utíchlo, ozbrojené skupiny však naďalej ovládajú veľké časti krajiny.



Šesť zo 14 ozbrojených skupín, ktoré v roku 2019 podpísali mierovú dohodu, sa z nej neskôr stiahlo. Miestni obyvatelia i vláda pripisujú vagnerovcom zásluhu na tom, že v roku 2021 zabránili islamistickým povstalcom prevziať kontrolu nad Bangui.