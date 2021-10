Prezident Stredoafrickej republiky vyhlásil jednostranné prímerie

Bangui 15. októbra (TASR) - Prezident Stredoafrickej republiky (SAR) Faustin-Archange Touadéra vyhlásil v piatok "jednostranné prímerie" v konflikte so skupinami vzbúrencov. Informuje o tom agentúra AFP.



"Prišiel som, aby som vám v tento večer oznámil koniec vojenských operácií a všetkých ozbrojených akcií v celej krajine od dnešnej polnoci," povedal Touadéra v prejave v národnom rozhlase.



Ako dodal, "toto okamžité jednostranné prímerie je ukážkou... môjho pevného zámeru uprednostniť cestu dialógu" po osem rokov trvajúcej vojne.



Občianska vojna v Stredoafrickej republike, ktorú Organizácia Spojených národov (OSN) radí ako druhý najmenej rozvinutý štát na svete, sa začala v roku 2013. Počas uplynulých troch rokov sa intenzita konfliktu zmiernila, teroristické zoskupenia však naďalej ovládali niektoré časti krajiny a unikali vplyvu úradov, píše AFP.



Vlani v decembri začala Koalícia vlastencov za zmenu, aliancia ozbrojených skupín, ktoré spoločne obsadili asi dve tretiny krajiny, veľkú ofenzívu. Jej cieľom bolo zosadenie Touadéru a zabránenie jeho opätovnému zvoleniu do fukncie.



Touadéra následne prisľúbil, že sa bude usilovať o národné zmierenie, zároveň však požiadal o podporu oslabenej armády ruské a rwandské polovojenské jednotky. To umožnilo ozbrojeným silám opätovne ovládnuť niektoré mestá, ktoré predtým obsadili vzbúrenci, a prinútiť ich bojovníkov k ústupu do lesov.



Vzbúrenci napriek tomu v uplynulých týždňoch podnikli niekoľko útokov, aj keď mimo hlavného mesta Bangui, píše AFP.