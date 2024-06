Stredoafrické úrady obvinili humanitárneho pracovníka z terorizmu

Bangui 22. júna (TASR) - Európana, ktorý ako humanitárny pracovník pôsobil v Stredoafrickej republike (SAR), obvinili tamojšie úrady z terorizmu a podkopávania bezpečnosti štátu, informovala v sobotu agentúra AP.



Martin Joseph Figueira, konzultant americkej mimovládnej organizácie FHI360, bol zadržaný v máji a v piatok bol obvinený z toho, že komunikoval s ozbrojenými skupinami s cieľom zosnovať v SAR prevrat, čím ohrozil jej bezpečnosť.



V prípade, že súd Figueirovi dokáže vinu, hrozí mu doživotný trest nútených prác.



Medzi údajnými zločinmi Figueiru prokuratúra SAR uviedla uzavretie niekoľkých zmlúv s vodcami ozbrojených skupín, či poskytovanie strategických informácií o rôznych pozíciách stredoafrických ozbrojených síl (FACA).



Prokuratúra tvrdí, že Figueira obhajoval údajne aj vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; šíril vraj i propagandu ozbrojených skupín a zároveň ich povzbudzoval, aby "vytvorili medzinárodnú teroristickú odnož, akou je Islamský štát".



Figueira bol identifikovaný ako zamestnanec americkej mimovládnej organizácie FHI360, ktorá vykonáva výskum v komunite pastierov kmeňa Fulani. Vo vyhlásení úradov SAR sa uvádza, že je držiteľom belgického a portugalského pasu. V belgickom pase má meno Martin Joseph Edouard.



FHI360 je mimovládna organizácia pre verejné zdravie, ktorá riadi projekty súvisiace s plánovaním rodičovstva a reprodukčným zdravím. Medzičasom už aj potvrdila, že jeden z jej pracovníkov je v SAR vo väzbe.



Mohamed Ag Ayoya, hovorca zástupcu generálneho tajomníka OSN zodpovedného za humanitárne akcie, agentúre AP povedal, že OSN situáciu s Figueirom monitoruje.



AP dodala, že úrady SAR varovali zahraničných pracovníkov mimovládnych organizácií pred zapájaním sa do aktivít, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť, pretože by mohli čeliť stíhaniu.