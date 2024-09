Stredoázijské krajiny chcú normalizáciu vzťahov Berlínu s Talibanom

Astana 17. septembra (TASR) - Viacero stredoázijských lídrov v utorok vyzvalo Nemecko na normalizáciu vzťahov s režimom Talibanu v Afganistane. Scholz je v kazašskom hlavnom meste Astana na summite stredoázijských krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecký kancelár sa v hlavnom meste Astane stretol so zástupcami piatich krajín Strednej Ázie, pričom Afganistan hraničí až s tromi z nich - Turkménskom, Uzbekistanom a Tadžikistanom.



Scholz sa preto vyjadroval obozretne na adresu Afganistanu a poukázal najmä na rozsiahle obmedzovanie ženských práv v tejto krajine. "To, čo sa tam deje, je neakceptovateľné," zdôraznil kancelár. "Je nám úplné jasné, že táto vláda sa dostala k moci nelegitímne a v krajine v súčasnosti dochádza k mnohým zmenám, ktoré sú veľmi deprimujúce," ozrejmil.



Nemecko je kritické voči islamistickému hnutiu Taliban a v rámci vojny proti terorizmu vedenej Spojenými štátmi v uplynulých desaťročiach vyslalo do Afganistanu svoje bojové jednotky. Taliban prišiel vtedy na istý čas o moc.



Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí už na konci augusta uviedol, že Berlín nepristúpi k normalizácii vzťahov so súčasným afganským režimom pre spôsob vládnutia Talibanu. Ten sa zmocnil Kábulu počas chaotického odchodu západných síl v auguste 2021, pretože afganská vláda podporovaná Západom padla veľmi rýchlo.