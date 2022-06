Päť štátov EÚ žiada v otázke migračnej politiky viac solidarity

Benátky 4. júna (TASR) - Päť stredomorských členských štátov Európskej únie požiadalo ostatné krajiny EÚ o viac solidarity v súvislosti s utečeneckou situáciou.



Po sobotňajšom stretnutí ministrov vnútra Talianska, Grécka, Španielska, Cypru a Malty v Benátkach to oznámila talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová, píše agentúra DPA.



Cieľom stretnutia bolo nájsť spoločné stanovisko k novej migračnej politike Únie. Členské štáty EÚ sa totiž už roky sporia o to, ako v budúcnosti spolupracovať pri prijímaní migrantov.



O podporu a zavedenie redistribučných mechanizmov opakovanie žiadali najmä krajiny Stredomoria, kam prichádza najviac migrantov.



Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus a Malta zároveň oznámili, že podporujú rokovania o novom európskom pakte týkajúcom sa problematiky migrácie a azylu.



Podľa Lamorgeseovej vojna na Ukrajine ukázala, že Európa sa dokáže zomknúť a pomôcť ľuďom na úteku, pričom dodala, že "táto solidarita sa musí odrážať aj v redistribučnom systéme pre utečencov".



Päť stredomorských štátov takisto vyzvalo EÚ na spoluprácu s pôvodnými vlasťami utečencov a tranzitnými krajinami, aby sa tak zabránilo nebezpečnej migrácii cez Stredozemné more, prípadne napomohlo repatriácii utečencov.