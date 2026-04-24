< sekcia Zahraničie
Stredomorské štáty EÚ varujú pred migračnými tokmi pre vojnu v Iráne
Lídri Cypru, Grécka, Malty a Talianska počas stretnutia na okraj summitu diskutovali o iniciatívach, ktorých „cieľom je zabrániť migračnej kríze podobnej tej z roku 2015“.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Štyri stredomorské štáty Európskej únie varovali v piatok, v rámci druhého dňa neformálneho zasadnutia Európskej rady na Cypre, pred novou vlnou migrantov v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Lídri Cypru, Grécka, Malty a Talianska počas stretnutia na okraj summitu diskutovali o iniciatívach, ktorých „cieľom je zabrániť migračnej kríze podobnej tej z roku 2015“.
V tom čase zaznamenali európske krajiny prudký nárast počtu utečencov – predovšetkým zo Sýrie, z Iraku a z Afganistanu –, ktorí prichádzali na kontinent cez Turecko a Balkán.
Hoci dohody s Tureckom následne obmedzili prílev utečencov do EÚ cez juhovýchodnú trasu, migranti naďalej podnikajú nebezpečné plavby cez Stredozemné more, aby sa dostali do EÚ, pričom mnohí z nich počas cesty zahynú.
V spoločnom vyhlásení spomínané krajiny preto zdôraznili dôležitosť dosiahnutia diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe.
„Vzhľadom na to, že ide o členské štáty nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach Európskej únie a sú teda najviac vystavené potenciálnym nekontrolovaným migračným tokom smerujúcim do Únie,“ lídri preskúmali opatrenia zamerané na zaručenie „bezpečnosti a efektívneho riadenia“ hraníc bloku, hovorí sa vo vyhlásení.
Potvrdili tiež „dôležitosť spoločného európskeho prístupu s cieľom maximalizovať účinnosť národných reakcií na možný výrazný nárast migračných tokov v súvislosti s konfliktom“.
Lídri Cypru, Grécka, Malty a Talianska počas stretnutia na okraj summitu diskutovali o iniciatívach, ktorých „cieľom je zabrániť migračnej kríze podobnej tej z roku 2015“.
V tom čase zaznamenali európske krajiny prudký nárast počtu utečencov – predovšetkým zo Sýrie, z Iraku a z Afganistanu –, ktorí prichádzali na kontinent cez Turecko a Balkán.
Hoci dohody s Tureckom následne obmedzili prílev utečencov do EÚ cez juhovýchodnú trasu, migranti naďalej podnikajú nebezpečné plavby cez Stredozemné more, aby sa dostali do EÚ, pričom mnohí z nich počas cesty zahynú.
V spoločnom vyhlásení spomínané krajiny preto zdôraznili dôležitosť dosiahnutia diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe.
„Vzhľadom na to, že ide o členské štáty nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach Európskej únie a sú teda najviac vystavené potenciálnym nekontrolovaným migračným tokom smerujúcim do Únie,“ lídri preskúmali opatrenia zamerané na zaručenie „bezpečnosti a efektívneho riadenia“ hraníc bloku, hovorí sa vo vyhlásení.
Potvrdili tiež „dôležitosť spoločného európskeho prístupu s cieľom maximalizovať účinnosť národných reakcií na možný výrazný nárast migračných tokov v súvislosti s konfliktom“.