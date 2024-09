Stredoškoláci môžu súťažiť o účasť na vesmírnej misii

Praha 10. septembra (TASR) - Stredoškoláci zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktorých zaujíma výskum vesmíru, sa môžu prihlásiť do súťaže o účasť na analógovej vesmírnej misii. Budú počas nej robiť činnosti ako skutoční astronauti. TASR o tom informoval Matúš Toderiška zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) a Lucie Ráčková z Planetária Praha.



Študenti sa budú môcť zapojiť do simulácie reálnej misie a budú pracovať na vedeckých a technologických projektoch súvisiacich s prieskumom vesmíru. Podľa organizátorov tiež získajú skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostrední a budú mať príležitosť navštíviť kľúčové inštitúcie pre ľudské vesmírne lety v Európe.



"Vybraní kandidáti sa zúčastnia na 24-hodinovej misii v zariadení Hydronaut, počas ktorej budú vykonávať experimenty a rôzne činnosti podobné tým, aké vykonávajú skutoční astronauti, za podpory svojho riadiaceho tímu. Cieľom tejto misie je simulovať skutočný výcvik astronautov a postupy misie," spresnili organizátori.



Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 7. októbra. Mená študentov, ktorých komisia na základe prísnych kritérií vyberie, budú známe 12. októbra. Analógová vesmírna misia sa uskutoční od 1. do 3. novembra v Prahe. Podrobnejšie informácie týkajúce sa prihlášok študenti nájdu na webovom portáli v4kosmos.org.



Súťaž podľa organizátorov napodobňuje výberový proces pre skutočné vesmírne lety. "Výberový proces kopíruje prísne metódy používané Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a pozostáva z viacerých krokov, ktoré hodnotia vedecké a technické zručnosti kandidátov, tímovú spoluprácu a odolnosť," priblížili organizátori. Veria, že táto iniciatíva inšpiruje novú generáciu vedcov, inžinierov a nadšencov výskumu vesmíru v strednej Európe.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)