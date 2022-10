STREDOŠKOLÁK POBODAL SPOLUŽIAKA: Ten je v kritickom stave

Budapešť 10. októbra (TASR) - Študent strednej školy v prvom budapeštianskom obvode, ktorého v pondelok pobodal nožom spolužiak, je v kritickom stave. Pre agentúru MTI to uviedol hovorca veliteľstva budapeštianskej polície (BRFK) Soma Csécsi, podľa ktorého útočníka na mieste zadržala polícia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Páchateľ, ktorého začala polícia trestne stíhať pre podozrenie z pokusu o vraždu, odmietol vypovedať. V jeho taške našli policajti kladivo a nožnice.



Kriminalisti vypočuli 13 svedkov, medzi nimi viacerých študentov. Hovorca spresnil, že útoku, pri ktorom páchateľ viackrát bodol spolužiaka do oblasti krku, nepredchádzal žiaden konflikt.



Podľa pôvodných správ 18-ročný študent utrpel iba poranenia s dobou liečenia do ôsmich dní.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)