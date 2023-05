Stredoškolák v Taliansku napadol učiteľku loveckým nožom

Miláno 29. mája (TASR) - Študent strednej školy na predmestí talianskeho mesta Miláno zranil učiteľku loveckým nožom. Na spolužiakov v triede potom mieril pištoľou, ktorá sa však napokon ukázala ako hračkárska atrapa. V pondelok o tom informovala miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry nANSA.



Incident sa odohral v mestskej časti Abbiategrasso. Podľa výpovedí spolužiakov sa 16-ročný mladík krátko po začiatku vyučovacej hodiny postavil a zozadu napadol učiteľku. Zasiahol jej ruku a hlavu. Ostatní žiaci, na ktorých mieril domnelou pištoľou, utiekli z triedy.



Polícia neskôr uviedla, že keď jej príslušníci prišli do učebne, mladík sedel na podlahe a nekládol odpor. Na jednej z lavíc ležal zakrvavený nôž a zbraň, ktorá sa neskôr ukázala ako hračkárska pištoľ.



Učiteľka stratila veľa krvi, bola v šoku a záchranári ju museli previezť do nemocnice. Útočníka polícia previezla na psychiatrické oddelenie so zraneniami, ktoré si pravdepodobne spôsobil sám.



Riaditeľ školy Michele Raffali médiám povedal, že mladík mal problémy s prospechom a jeho rodičia boli na utorok predvolaní do školy.



Taliansky minister školstva Giuseppe Valditara, ktorý zranenú učiteľku navštívil v nemocnici, uviedol, že je potrebné "povedať 'dosť' agresivite, aby boli školy bezpečným miestom". Načrtol aj otázku prítomnosti školského psychológa na školách.