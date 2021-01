Stredozápad USA zasiahlo husté sneženie

Omaha 26. januára (TASR) - Veľká nádielka snehu, ktorá v utorok pokryla časti stredozápadu Spojených štátov, narušila dopravu a niektoré odberné miesta v rámci testovania na nový koronavírus museli uzavrieť. Podľa meteorológov bude fujavica na viacerých miestach pokračovať do neskorého utorkového večera, informovala agentúra AP.



Národná meteorologická služba (NWS) oznámila, že na väčšine územia - od centrálnych oblastí štátu Kansas na severovýchod až po mesto Chicago v štáte Illinois a na juh štátu Michigan - napadne najmenej desať centimetrov snehu. Na juhovýchode štátu Nebraska a západe štátu Iowa by mohlo napadnúť až trikrát toľko.



Do pondelka večera v oblastiach východnej Nebrasky napadlo viac ako 25 centimetrov snehu, čo viedlo k predčasnému uzavretiu niekoľkých testovacích miest nielen v tomto štáte, ale aj v Iowe.



NWS očakáva, že sneženie, ktoré na severe Illinoisu začalo v pondelok neskoro večer, zosilnie a počas utorka napadne v oblasti zhruba 7-15 centimetrov snehu. Meteorológ Bett Borchardt očakáva snehovú pokrývku až do výšky 20,32 centimetra. Naposledy podobné sneženie zasiahlo túto oblasť v novembri 2018, keď napadlo 21,34 cm snehu.



Zimné počasie spôsobilo tiež komplikácie v leteckej aj cestnej doprave. Na dvoch hlavných letiskách v Chicagu si v pondelok vynútilo zrušenie stovky letov.