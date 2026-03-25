< sekcia Zahraničie
Streetartový umelec Banksy sa po odhalení identity drží v ústraní
Umelec sa preslávil začiatkom 90. rokov v Bristole, kde tvoril muraly sprejom.
Autor TASR
Bristol 25. marca (TASR) - Jedna z najväčších záhad vo svete umenia bola v uplynulých dňoch zrejme objasnená: identita známeho streetartového umelca Banksyho bola odhalená. Údajne ide o muža stredného veku menom Robin Gunningham. Je z anglického Bristolu, nosí okuliare a aktuálne vystupuje pod menom David Jones. Umelec sa po nedávnom zverejnení týchto informácií naďalej drží v ústraní, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters, denníka The Guardian a stanice CNN.
Jeho meno bolo odhalené v rámci rozsiahleho pátrania agentúry Reuters, ktoré zahŕňalo oblasť od vojnou zničenej ukrajinskej dediny Horenka až po New York a Londýn, aj keď mnohí tvrdia, že je to už roky verejným tajomstvom. O Banksym totiž informoval britský bulvárny denník Mail on Sunday už v roku 2008. Aj denník The Guardian si v tejto súvislosti položil otázku, či tieto zistenia vôbec priniesli niečo nové.
Umelec svoju identitu nepotvrdil, ani nevyvrátil a stále sa drží v ústraní. Jeho zástupcovia nereagovali na žiadosť o komentár, uvádza CNN.
Akým spôsobom toto odhalenie, ktoré sa dostalo na titulné stránky novín po celom svete, ovplyvní jeho tvorbu a jej hodnotu, zostáva podľa stanice nejasné.
Celé jedno štvrťstoročie Banksy vytváral dojem, že môže byť kdekoľvek a kedykoľvek a zostať nepovšimnutý, a hľadanie indícií v prípade jeho identity môže byť vnímané „ako honba za pokladom,“ uviedol pre Reuters historik umenia a expert na Banksyho diela Ulrich Blanche.
Významnou stopou pri pátraní po umelcovej identite bolo podľa Reuters streetartové dielo v ukrajinskej obci Horenka neďaleko Buče, kde došlo k najhoršej masakre civilistov na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V roku 2022 sa tam objavila séria Banksyho diel vrátane muža vo vani na múre vojnou zničeného domu. Agentúra zistila, že v tom čase sa na Ukrajine nachádzal aj frontman skupiny Massive Attack, hudobník Robert Del Naja, ktorý je s Banksym dlhodobo spájaný.
Kľúčová stopa však viedla až do roku 2000, keď bol pri incidente na Manhattane zadržaný muž, ktorý sa vyšplhal na budovu a pomaľoval reklamný bilbord. Dostal pokutu, a podľa policajných a súdnych dokumentov, do ktorých mal Reuters možnosť nahliadnuť, bolo jeho meno Robert Gunningham (51).
Banksyho diela sa dražia za obrovské sumy peňazí. V roku 2021 sa napríklad obraz Láska je v koši, ktorý bol tri roky predtým čiastočne zničený v aukcii, predal za 18,5 milióna libier.
Umelec sa preslávil začiatkom 90. rokov v Bristole, kde tvoril muraly sprejom. S týmto mestom a jeho okolím zostáva spojený dodnes. Anonymita umožňovala Banksymu tvoriť bez právnych následkov za často neautorizované streetartové diela, ktoré mnohé úrady považujú za vandalizmus.
Banksyho právnik Mark Stephens neodpovedal na otázky agentúry Reuters, či bol umelec za svoju tvorbu trestaný. Poznamenal však, že niektorí majitelia sú, naopak, spokojní, keď im maľuje na budovy. „Zdá sa, že ak ľudia nájdu Banksyho na svojom múre, väčšina z nich zavolá Sotheby's, a nie políciu,“ napísal. „Otázka, kde sa umelcovo dielo nachádza v právnej rovine, je zaujímavá a ja som rovnako zmätený ako ktokoľvek iný,“ dodal.
Reuters pripomína, že kedysi bol Banksy pre úrady, ktoré ho považovali za vandala, nepríjemnosťou, no medzičasom sa stal britským národným pokladom. V jednom prieskume ho Briti označili za populárnejšieho ako je Rembrandt či Monet. V inom bola zase jeho maľba s názvom Dievča s balónom respondentmi vybraná za najobľúbenejšie umelecké dielo, aké kedy v Británii vzniklo.
Pre CNN sa vyjadril umelecký konzultant so sídlom v Lisabone, Nico Epstein, ktorý prevádzkuje aj online umeleckú platformu s názvom Collector Connoisseur a v aukčnom dome Christie's vedie kurzy o zbieraní a hodnotení umenia. Ako uviedol, v tomto odvetví sa už dlho „šepká“ o Gunninghamovi, sám je však „sklamaný“, že sa to potvrdilo. „Chcel som, aby spomienka na anonymného umelca – a tajomstvo, ktoré sa za ním skrýva – žila ďalej. Banksy je pre mnohých ľudí superhrdina. Ľudia chcú veriť tejto rozprávke a teraz sa blíži jej koniec,“ poznamenal.
Ako dodal, páčila sa mu „neutralita“ toho, že nevedel, či je Banksy muž alebo žena, ani aký bol jeho pôvod. „Teraz, keď jeho identitu spojili s postarším bielym mužom z Bristolu, ma to už tak nezaujíma,“ podotkol.
