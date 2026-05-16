Streeting oznámil, že bude kandidovať na lídra Labouristickej strany
Autor TASR
Londýn 16. mája (TASR) - Bývalý britský minister zdravotníctva Wes Streeting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmeny lídra Labouristickej strany bude kandidovať, aby na poste nahradil premiéra Keira Starmera. V tejto chvíli však nemá v pláne vyvolať takéto hlasovanie. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy stanice SkyNews.
Streeting sa tak vyjadril počas rozhovoru s reportérom stanice Sky, ktorý sa spýtal, či bude politik kandidovať. „Potrebujeme poriadne voľby s najlepšími kandidátmi a ja sa na nich zúčastním,“ vyhlásil Streeting. Podľa svojich slov však nemá záujem iniciovať proces skôr, ako sa starosta Manchestra Andy Burnham, ktorý pôvodne vyjadril záujem kandidovať, vráti do parlamentu. Zároveň zdôraznil, že v tejto chvíli by konanie volieb nebolo „v záujme strany ani národa“.
„Nový líder, či už by som to bol ja alebo niekto iný, by nemal legitimitu, a tak by sme nakoniec len predĺžili nestabilitu a neistotu,“ vyhlásil Streeting. „Pokiaľ si myslíte, že ste dostatočné dobrí na to, aby ste zastávali najvyššiu funkciu, ak si myslíte, že máte tie správne nápady pre krajinu, mali by ste sa pripraviť na ich predstavenie, otestovať ich proti ostatným kandidátom a vyhrať voľby,“ zdôraznil.
Exminister zopakoval tiež výzvu, aby Starmer „stanovil primeraný harmonogram voľby nového predsedu“ a „dal ministrom slobodu nominovať kohokoľvek, koho chcú vidieť ako predsedu strany a premiéra krajiny,“ dodal podľa SkyNews napriek tomu, že doposiaľ nebola podaná výzva na zmenu lídra.
