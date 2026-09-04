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Streeting: Záväzok Británie k Falklandom je absolútny a neotrasiteľný
Argentínsky prezident Javier Milei predtým ocenil amerického prezidenta Donalda Trumpa za vyhlásenie, že USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Záväzok Spojeného kráľovstva k Falklandským ostrovom je „absolútny a neotrasiteľný“. Na sociálnej sieti X to v piatok napísal britský minister obrany Wes Streeting, píše TASR.
Argentínsky prezident Javier Milei predtým ocenil amerického prezidenta Donalda Trumpa za vyhlásenie, že USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom. Označil to za signál, že dochádza k zmenám, ktoré nahrávajú argentínskym nárokom.
„Mileiove vyhlásenie z noci nám hovorí viac o domácej politike v Argentíne ako o Falklandských ostrovoch. Falklandy sú britské, pretože Falklanďania sa rozhodli byť Britmi. Náš záväzok voči Falklandom je absolútny a neotrasiteľný,“ napísal Streeting.
Argentína v roku 1982 obsadila Falklandy a viedla so Spojeným kráľovstvom o ne krátku vojnu, ktorá si vyžiadala viac ako 900 mŕtvych. Argentína pre súostrovie používa označenie Malvíny a dlhodobo si ho nárokuje. Miestni obyvatelia majú britské občianstvo a v referende v marci 2013 hlasovalo 99,8 percent z nich za zachovanie statusu ostrovov ako britského zámorského územia. Účasť bola 92 percent.
Milei v prejave vysielanom v argentínskej televízii nadviazal na Trumpove vyjadrenia o možnom prehodnotení historicky neutrálneho postoja USA k zvrchovanosti nad Falklandskými ostrovmi. Prezentoval to ako dôkaz, že jeho blízky vzťah s Trumpom sa vypláca.
„Vo svete fúkajú vetry zmien, ktoré sú priaznivé pre naše nároky,“ vyhlásil Milei. „USA zmenu postoja zvažujú, lebo si uvedomujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý sa riadi západnými hodnotami a má strategicky dôležité postavenie, vďaka čomu môže byť cenným spojencom v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal.
Spojené štáty oficiálne uznávajú britskú správu Falklandských ostrovov bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že jeho pozíciou ostáva neutralita.
Vo štvrtkovom rozhovore pre britský spravodajský kanál GB News sa Trump vyhol priamej odpovedi na otázku, či by USA prišli Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falklandy. Namiesto toho sa opäť posťažoval, že Británia neposkytla USA dostatočnú podporu vo vojne s Iránom.
Argentínsky prezident Javier Milei predtým ocenil amerického prezidenta Donalda Trumpa za vyhlásenie, že USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom. Označil to za signál, že dochádza k zmenám, ktoré nahrávajú argentínskym nárokom.
„Mileiove vyhlásenie z noci nám hovorí viac o domácej politike v Argentíne ako o Falklandských ostrovoch. Falklandy sú britské, pretože Falklanďania sa rozhodli byť Britmi. Náš záväzok voči Falklandom je absolútny a neotrasiteľný,“ napísal Streeting.
Argentína v roku 1982 obsadila Falklandy a viedla so Spojeným kráľovstvom o ne krátku vojnu, ktorá si vyžiadala viac ako 900 mŕtvych. Argentína pre súostrovie používa označenie Malvíny a dlhodobo si ho nárokuje. Miestni obyvatelia majú britské občianstvo a v referende v marci 2013 hlasovalo 99,8 percent z nich za zachovanie statusu ostrovov ako britského zámorského územia. Účasť bola 92 percent.
Milei v prejave vysielanom v argentínskej televízii nadviazal na Trumpove vyjadrenia o možnom prehodnotení historicky neutrálneho postoja USA k zvrchovanosti nad Falklandskými ostrovmi. Prezentoval to ako dôkaz, že jeho blízky vzťah s Trumpom sa vypláca.
„Vo svete fúkajú vetry zmien, ktoré sú priaznivé pre naše nároky,“ vyhlásil Milei. „USA zmenu postoja zvažujú, lebo si uvedomujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý sa riadi západnými hodnotami a má strategicky dôležité postavenie, vďaka čomu môže byť cenným spojencom v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal.
Spojené štáty oficiálne uznávajú britskú správu Falklandských ostrovov bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že jeho pozíciou ostáva neutralita.
Vo štvrtkovom rozhovore pre britský spravodajský kanál GB News sa Trump vyhol priamej odpovedi na otázku, či by USA prišli Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falklandy. Namiesto toho sa opäť posťažoval, že Británia neposkytla USA dostatočnú podporu vo vojne s Iránom.