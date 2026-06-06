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Streľba izraelských jednotiek si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa
Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa izraelská armáda strieľala na auto palestínskej rodiny.
Autor TASR
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Ramalláh 6. júna (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu oznámilo, že streľba izraelských jednotiek v piatok na okupovanom Západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Sedemmesačný Sam Fahd Abú Hajkal zahynul a jeho rodičia utrpeli ľahké zranenia po tom, "ako na nich v piatok večer na juhu mesta Hebron spustili paľbu okupačné sily", uviedlo palestínske ministerstvo.
Riaditeľ nemocnice v Hebrone predtým pre agentúru AFP uviedol, že dieťa prijali do nemocnice "s vážnymi zraneniami".
Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa izraelská armáda strieľala na auto palestínskej rodiny.
Izraelská armáda v reakcii na incident uviedla, že jej jednotky spustili paľbu po tom, čo „vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k nim rýchlo približovalo“. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli „neangažovaní civilisti“ a vyjadrila „hlbokú ľútosť“ nad akoukoľvek spôsobenou ujmou.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili násilnosti od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy tam izraelskí vojaci a osadníci zabili najmenej 1078 Palestínčanov vrátane mnohých militantov.
Na základe oficiálnych izraelských údajov zahynulo v tom istom období pri palestínskych útokoch alebo počas vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov.
Sedemmesačný Sam Fahd Abú Hajkal zahynul a jeho rodičia utrpeli ľahké zranenia po tom, "ako na nich v piatok večer na juhu mesta Hebron spustili paľbu okupačné sily", uviedlo palestínske ministerstvo.
Riaditeľ nemocnice v Hebrone predtým pre agentúru AFP uviedol, že dieťa prijali do nemocnice "s vážnymi zraneniami".
Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa izraelská armáda strieľala na auto palestínskej rodiny.
Izraelská armáda v reakcii na incident uviedla, že jej jednotky spustili paľbu po tom, čo „vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k nim rýchlo približovalo“. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli „neangažovaní civilisti“ a vyjadrila „hlbokú ľútosť“ nad akoukoľvek spôsobenou ujmou.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili násilnosti od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy tam izraelskí vojaci a osadníci zabili najmenej 1078 Palestínčanov vrátane mnohých militantov.
Na základe oficiálnych izraelských údajov zahynulo v tom istom období pri palestínskych útokoch alebo počas vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov.