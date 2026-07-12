< sekcia Zahraničie
VIDEO: STREĽBA NA FESTIVALE: Zahynuli najmenej dve osoby
Na mieste incidentu našla polícia päť osôb so strelnými zraneniami a dvoch ľudí vyhlásila za mŕtvych.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ottawa 12. júla (TASR) - V dôsledku streľby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte zomreli v sobotu miestneho času najmenej dve osoby, informovala tamojšia polícia. Päť ďalších ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa stanice BBC.
Polícia pôvodne prijala hlásenia o aktívnom strelcovi na ulici St. Clair Avenue v sobotu pár minút po 20.00 h miestneho času (nedeľa 02.00 h SELČ). V tejto časti Toronta sa vtedy konal festival salsy.
Na mieste incidentu našla polícia päť osôb so strelnými zraneniami a dvoch ľudí vyhlásila za mŕtvych.
Verejnosť vyzvala, aby sa tejto oblasti vyhýbala, a uviedla, že aktuálne informácie poskytne hneď, ako budú k dispozícii. Podozrivý páchateľ alebo viacerí páchatelia zatiaľ neboli zadržaní, dodala polícia.
Ulica St. Clair Avenue sa nachádza v centre Toronta a lemujú ju mnohé obchody a reštaurácie, píše BBC. V dňoch od 11. do 12. júla sa tam mal konať každoročný festival Salsa on St. Clair, ktorý prináša mnohé hudobné a tanečné vystúpenia.
Polícia pôvodne prijala hlásenia o aktívnom strelcovi na ulici St. Clair Avenue v sobotu pár minút po 20.00 h miestneho času (nedeľa 02.00 h SELČ). V tejto časti Toronta sa vtedy konal festival salsy.
Na mieste incidentu našla polícia päť osôb so strelnými zraneniami a dvoch ľudí vyhlásila za mŕtvych.
Verejnosť vyzvala, aby sa tejto oblasti vyhýbala, a uviedla, že aktuálne informácie poskytne hneď, ako budú k dispozícii. Podozrivý páchateľ alebo viacerí páchatelia zatiaľ neboli zadržaní, dodala polícia.
Ulica St. Clair Avenue sa nachádza v centre Toronta a lemujú ju mnohé obchody a reštaurácie, píše BBC. V dňoch od 11. do 12. júla sa tam mal konať každoročný festival Salsa on St. Clair, ktorý prináša mnohé hudobné a tanečné vystúpenia.
2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4— JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026