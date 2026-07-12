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VIDEO: STREĽBA NA FESTIVALE: Zahynuli najmenej dve osoby

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Polícia a záchranári zasahujú pri nahlásenom aktívnom strelcovi na podujatí Salsa on St. Clair v Toronte v sobotu 11. júla 2026. Foto: TASR/AP

Na mieste incidentu našla polícia päť osôb so strelnými zraneniami a dvoch ľudí vyhlásila za mŕtvych.

Autor TASR
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Ottawa 12. júla (TASR) - V dôsledku streľby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte zomreli v sobotu miestneho času najmenej dve osoby, informovala tamojšia polícia. Päť ďalších ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa stanice BBC.

Polícia pôvodne prijala hlásenia o aktívnom strelcovi na ulici St. Clair Avenue v sobotu pár minút po 20.00 h miestneho času (nedeľa 02.00 h SELČ). V tejto časti Toronta sa vtedy konal festival salsy.

Na mieste incidentu našla polícia päť osôb so strelnými zraneniami a dvoch ľudí vyhlásila za mŕtvych.

Verejnosť vyzvala, aby sa tejto oblasti vyhýbala, a uviedla, že aktuálne informácie poskytne hneď, ako budú k dispozícii. Podozrivý páchateľ alebo viacerí páchatelia zatiaľ neboli zadržaní, dodala polícia.

Ulica St. Clair Avenue sa nachádza v centre Toronta a lemujú ju mnohé obchody a reštaurácie, píše BBC. V dňoch od 11. do 12. júla sa tam mal konať každoročný festival Salsa on St. Clair, ktorý prináša mnohé hudobné a tanečné vystúpenia.

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