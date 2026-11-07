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STREĽBA NA HLAVNOM NÁMESTÍ: Krakov hlási 5 obetí a zranených
Hasiči vyzvali obyvateľov a turistov, aby nechodili na námestie, a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí, na presun na bezpečné miesto.
Autor TASR,aktualizované
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Krakov 7. novembra (TASR) - Po streľbe na hlavnom námestí v poľskom Krakove v sobotu zahynulo najmenej päť ľudí a viacero ďalších sa zranilo. Na sociálnej sieti X o tom informovala polícia Malopoľského vojvodstva. Páchateľa policajti postrelili a bude hospitalizovaný. Podľa premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
K streľbe došlo na námestí Rynek Glówny. Na mieste zasahuje polícia, hasiči a zdravotnícka helikoptéra. Hasiči vyzvali obyvateľov a turistov, aby nechodili na námestie, a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí, na presun na bezpečné miesto.
Tlačový hovorca hasičského zboru Malopoľského vojvodstva Hubert Cieply pre agentúru PAP uviedol, že útočník strieľal z auta. Podľa polície začal strieľať okolo 15.00 h na náhodných okoloidúcich a medzi zranenými sú aj dvaja príslušníci policajného zboru.
Podľa stanice TVP Info páchateľ prišiel na námestie autom, otvoril dvere vozidla, odistil automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Následne údajne začal páliť do inej časti námestia, smerom k ľuďom utekajúcim pred streľbou. V dôsledku streľby bol poškodený výklad obchodu nachádzajúceho sa v blízkosti Mariánskeho kostola a električka.
Na miesto nešťastia už smeruje minister vnútra Marcin Kierwinski. „Minister vnútra ma priebežne informuje o situácii v Krakove po tragickej streľbe. Polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti X.
K streľbe došlo na námestí Rynek Glówny. Na mieste zasahuje polícia, hasiči a zdravotnícka helikoptéra. Hasiči vyzvali obyvateľov a turistov, aby nechodili na námestie, a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí, na presun na bezpečné miesto.
Tlačový hovorca hasičského zboru Malopoľského vojvodstva Hubert Cieply pre agentúru PAP uviedol, že útočník strieľal z auta. Podľa polície začal strieľať okolo 15.00 h na náhodných okoloidúcich a medzi zranenými sú aj dvaja príslušníci policajného zboru.
Podľa stanice TVP Info páchateľ prišiel na námestie autom, otvoril dvere vozidla, odistil automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Následne údajne začal páliť do inej časti námestia, smerom k ľuďom utekajúcim pred streľbou. V dôsledku streľby bol poškodený výklad obchodu nachádzajúceho sa v blízkosti Mariánskeho kostola a električka.
Na miesto nešťastia už smeruje minister vnútra Marcin Kierwinski. „Minister vnútra ma priebežne informuje o situácii v Krakove po tragickej streľbe. Polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti X.