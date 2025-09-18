< sekcia Zahraničie
Streľba na hraničnom priechode Allenby si vyžiadala dva životy
Autor TASR
Jeruzalem 18. septembra (TASR) - Pri prestrelke, ku ktorej došlo vo štvrtok na hraničnom priechode medzi Izraelom okupovaným Západným brehom a Jordánskom, utrpeli smrteľné zranenia dvaja Izraelčania vo veku okolo 20 a 60 rokov. Izraelská armáda informovala, že útočník „bol neutralizovaný,“ uviedla vo svojej správe agentúra AFP, píše TASR.
Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že útočník bol Jordánčan, ktorý prišiel na hraničný priechod Allenby v kamióne s nákladom humanitárnej pomoci smerujúcim do palestínskeho Pásma Gazy.
Podľa médií útočník spustil paľbu a niekoľko ľudí bodol nožom. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery na zakrvavený nôž a strelnú zbraň ležiacu na zemi.
Z prvých výsledkov vyšetrovania na mieste činu vyplýva, že útočník, ktorý šoféroval nákladné auto prevážajúce humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, spustil paľbu na ľudí na priechode ešte pred tým, ako bolo jeho nákladné auto skontrolované izraelskými pohraničníkmi.
Útočník potom z nákladného auta vystúpil. Keď sa mu zbraň podľa všetkého zasekla, začal obe obete bodať nožom. Privolaní zdravotníci uviedli, že obaja muži podľahli svojim zraneniam na mieste činu, kde bol následne smrteľne postrelený aj útočník.
V súvislosti s útokom na hranici izraelskí vojaci vykonávajú v oblasti prehliadky a obkľučujú neďaleké predjordánske mesto Jericho, uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Jordánska vláda medzičasom informovala, že situáciu v pohraničí monitoruje.
AFP pripomenula, že v septembri 2024 jordánsky vodič zastrelil na tom istom priechode troch izraelských strážnikov.
