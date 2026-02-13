< sekcia Zahraničie
STREĽBA NA INTERNÁTE: Hlásia dve obete a jedného zraneného
Úrady bezprostredne neoznámili, či niekoho v súvislosti so streľbou zadržali.
Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Dvoch mŕtvych a jedného zraneného si v noci na piatok vyžiadala streľba na študentskom internáte americkej štátnej univerzity v Južnej Karolíne, informovala agentúra AP.
Úrady bezprostredne neoznámili, či niekoho v súvislosti so streľbou zadržali. Známy nie je ani stav zranenej osoby, píše TASR.
Streľbu nahlásili vo štvrtok okolo 21.15 h miestneho času v jednom z bytov v študentskom komplexe Hugine Suites. Areál univerzity bol následne uzavretý a piatkové vyučovanie zrušené. Vedenie univerzity uviedlo, že požiadalo štátne bezpečnostné zložky o vyšetrenie prípadu.
Verejná vysoká škola v Južnej Karolíne, ktorá má približne 3000 študentov, je jednou z dvoch historicky černošských univerzít v univerzitnom mestečku Orangeburg. Druhou je Claflinova univerzita.
Agentúra AFP pripomenula, že len pred niekoľkými dňami 18-ročný útočník zastrelil osem ľudí na strednej škole v kanadskej provincii Britská Kolumbia.
Streľby na školách v USA nie sú zriedkavým fenoménom. Snahám o obmedzenie prístupu k strelným zbraniam bráni politická patová situácia.
