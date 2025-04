Streľba na kohútích zápasoch: Vyžiadala si najmenej 12 obetí

Quito 19. apríla (TASR) - Pri streľbe počas kohútieho zápasu v Ekvádore prišlo o život najmenej 12 ľudí z publika. Ďalších deväť osôb utrpelo zranenia. S odvolaním sa na políciu o tom informovali miestne médiá, ktoré citovala agentúra DPA, píše TASR.



K streľbe na kohútích zápasoch došlo v meste El Carmen na severozápade Ekvádoru. Na miesto činu údajne vtrhlo približne 12 ozbrojených mužov vo vojenských uniformách, ktorí spustili paľbu na prítomných a ukradli vraj aj 20.000 dolárov určených ako cenu do súťaže.



Polícia vyšetruje, či tento trestný čin nesúvisí so spormi medzi zločineckými gangmi.



Odhaduje sa, že v Ekvádore pôsobí asi 20 gangov zapojených do obchodovania s ľuďmi, únosov a vydierania, ktoré v tejto 18-miliónovej krajine - vkliesnenej medzi najväčších svetových producentov kokaínu, Peru a Kolumbiu, - vyvolávajú nestabilitu.



Agentúra AFP objasnila, že v posledných rokoch sa Ekvádor zmietal v násilí v dôsledku rýchleho rozšírenia nadnárodných kartelov, ktoré využívajú jeho prístavy na prepravu drog do Spojených štátov a Európy.



Podľa správy ministerstva vnútra prechádza cez Ekvádor okolo 73 percent kokaínu. Nedávno znovuzvolený prezident Daniel Noboa vyhlásil v krajine výnimočný stav a do boja proti gangom nasadil aj ozbrojené sily.