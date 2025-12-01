< sekcia Zahraničie
STREĽBA NA OSLAVE: Vyžiadala si štyroch mŕtvych
Jej okolnosti sú stále nejasné a polícia vyzvala každého, kto má nejaké informácie alebo videozáznamy, aby sa prihlásil.
Autor TASR
Stockton 1. decembra (TASR) — Štyria ľudia - tri deti vo veku osem, deväť a 14 rokov a 21-ročný muž – prišli o život a desať utrpelo zranenia pri sobotňajšej streľbe počas narodeninovej oslavy v meste v Stockton ležiacom severovýchodne od San Francisca v americkom štáte Kalifornia. Informovali o tom v nedeľu svetové agentúry.
K streľbe došlo krátko pred 18.00 h miestneho času (v nedeľu pred 03.00 h SEČ). Jej okolnosti sú stále nejasné a polícia vyzvala každého, kto má nejaké informácie alebo videozáznamy, aby sa prihlásil. Zadržaný zatiaľ nebol nikto.
Zranených, medzi ktorými sú deti i dospelí, previezli do miestnych nemocníc.
„Zatiaľ vieme len to, že rodina mala oslavu v spoločenskej sále. Obeťami streľby je 14 ľudí, z ktorých štyria zomreli,“ uviedla Heather Brentová, hovorkyňa úradu šerifa okresu San Joaquin.
Podľa nej nie je vylúčené, že mohlo ísť o „cielený incident“. Vyšetrovatelia v súčasnosti skúmajú všetky možnosti.
O prípade bol informovaný aj kalifornský guvernér Gavin Newsom.
Podľa americkej neziskovej organizácie Gun Violence Archive došlo tento rok v USA k 504 prípadom masovej streľby so štyrmi alebo viacerými obeťami.
V Stocktone žije viac 320.000 obyvateľov. Je to etnicky rozmanité mesto známe vysokou mierou kriminality. V roku 2012 sa stalo najväčším americkým mestom, ktoré podalo žiadosť o bankrot.
