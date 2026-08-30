Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Zahraničie

STREĽBA NA PÁRTY: Hlásia jednu obeť

.
Na snímke švajčiarska polícia v meste Aarau. Foto: TASR/AP

Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 30. augusta (TASR) - Na rave párty vo švajčiarskom meste Aarau došlo v noci na nedeľu k streľbe. Oznámila to tamojšia polícia, ktorá hlási jednu obeť a päť zranených, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Po páchateľoch, ktorých totožnosť zatiaľ nie je známa, prebieha pátranie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že motív a presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.

Švajčiarska verejnoprávna televízia SRF informovala, že správu o streľbe polícia dostala krátko po 2:30 h.

Video zverejnené švajčiarskym denníkom Blick, ktoré malo byť nakrútené v blízkosti miesta incidentu, zachytáva približne 10 výstrelov.

V čase incidentu sa na dostihovej dráhe v meste konala akcia „Aarau Rave VOL. 7“. Hasičský zbor uzavrel rozsiahlu oblasť. Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF. Okrem toho zasahujú aj záchranárske zložky.

Aarau, ktoré leží vo švajčiarskom kantóne Aargau, sa nachádza približne 40 kilometrov západne od Zürichu.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku