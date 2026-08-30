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STREĽBA NA PÁRTY: Hlásia jednu obeť
Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF.
Autor TASR,aktualizované
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Zürich 30. augusta (TASR) - Na rave párty vo švajčiarskom meste Aarau došlo v noci na nedeľu k streľbe. Oznámila to tamojšia polícia, ktorá hlási jednu obeť a päť zranených, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Po páchateľoch, ktorých totožnosť zatiaľ nie je známa, prebieha pátranie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že motív a presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.
Švajčiarska verejnoprávna televízia SRF informovala, že správu o streľbe polícia dostala krátko po 2:30 h.
Video zverejnené švajčiarskym denníkom Blick, ktoré malo byť nakrútené v blízkosti miesta incidentu, zachytáva približne 10 výstrelov.
V čase incidentu sa na dostihovej dráhe v meste konala akcia „Aarau Rave VOL. 7“. Hasičský zbor uzavrel rozsiahlu oblasť. Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF. Okrem toho zasahujú aj záchranárske zložky.
Aarau, ktoré leží vo švajčiarskom kantóne Aargau, sa nachádza približne 40 kilometrov západne od Zürichu.
„Po páchateľoch, ktorých totožnosť zatiaľ nie je známa, prebieha pátranie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že motív a presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.
Švajčiarska verejnoprávna televízia SRF informovala, že správu o streľbe polícia dostala krátko po 2:30 h.
Video zverejnené švajčiarskym denníkom Blick, ktoré malo byť nakrútené v blízkosti miesta incidentu, zachytáva približne 10 výstrelov.
V čase incidentu sa na dostihovej dráhe v meste konala akcia „Aarau Rave VOL. 7“. Hasičský zbor uzavrel rozsiahlu oblasť. Polícia stále pátra po páchateľovi a žiada všetkých, ktorí majú videá alebo fotografie z udalosti, aby ich kontaktovali, priblížila SRF. Okrem toho zasahujú aj záchranárske zložky.
Aarau, ktoré leží vo švajčiarskom kantóne Aargau, sa nachádza približne 40 kilometrov západne od Zürichu.