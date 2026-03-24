STREĽBA NA POLÍCIU: Pátrajú po ozbrojených páchateľoch
Pri streľbe bol zasiahnutý do ramena jeden príslušník zložky, ktorý utrpel vážne zranenia.
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Niekoľkí ozbrojenci v pondelok strieľali v americkom hlavnom meste Washington na neoznačené policajné auto a postrelili jedného policajta. Pátranie po podozrivých podľa agentúry AFP pokračuje aj za podpory Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Informuje o tom TASR.
Policajti sa práve zúčastňovali na vyšetrovaní v juhovýchodnej časti Washingtonu v blízkosti hraníc so štátom Maryland, keď ich vozidlo prepadli najmenej dvaja ozbrojenci, povedal novinárom v pondelok večer náčelník parkovej polície USA Scott Brecht.
Pri streľbe bol zasiahnutý do ramena jeden príslušník zložky, ktorý utrpel vážne zranenia. Napriek tomu dokázal pokračovať v jazde vozidlom a zastaviť na kraji cesty, kde dostal prvú pomoc a následne ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Momentálne je v stabilizovanom stave a nie je v ohrození života.
„Domnievame sa, že pravdepodobne vedeli, že ide o policajta, ale to všetko bude predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, pokiaľ ide o samotnú streľbu,“ povedal o útočníkoch dočasný šéf washingtonskej polície Jeffery Carroll.
Bezpečnostné úrady pátrajú po dvoch podozrivých a vyzvali ľudí, aby sa ozvali, ak má niekto z nich videozáznam z pondelkovej streľby. Pomoc pri vyšetrovaní aktívne poskytuje aj FBI, uviedol riaditeľ úradu Kash Patel.
