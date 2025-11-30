Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Zahraničie

STREĽBA NA RODINNOM STRETNUTÍ: Medzi obeťami sú aj deti

.
Streľba v americkom meste Stockton v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Strieľalo sa vo vnútri banketovej sály, ktorá má spoločné parkovisko s ďalšími podnikmi.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Stockton 30. novembra (TASR) - Štyria ľudia zahynuli pri streľbe počas sobotňajšieho rodinného stretnutia v banketovej sále v americkom meste Stockton v Kalifornii, pričom desať ľudí bolo zranených, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Medzi obeťami boli deti aj dospelí, uviedla počas tlačovej konferencie Heather Brentová, hovorkyňa úradu šerifa v okrese San Joaquin. Podľa prvých zistení „by mohlo ísť o úmyselné konanie“.

Strieľalo sa vo vnútri banketovej sály, ktorá má spoločné parkovisko s ďalšími podnikmi. Vyšetrovatelia sa snažia nájsť možný motív incidentu. Úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o stave zranených, podľa skorších informácií však niektorých z nich previezli do nemocníc.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti