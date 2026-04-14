VIDEO: STREĽBA NA ŠKOLE: Bývalý žiak zranil 16 ľudí
Útočník s brokovnicou strieľal náhodne na strednej odbornej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa.
Autor TASR
Ankara 14. apríla (TASR) - Najmenej 16 ľudí zranil v utorok bývalý študent, ktorý spustil streľbu v strednej škole na juhovýchode Turecka pred tým, ako spáchal samovraždu. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali agentúry AP a AFP, píše TASR.
Útočník s brokovnicou strieľal náhodne na strednej odbornej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa. Následne sa ukryl v budove a zabil sám seba. Miestne médiá uviedli, že väčšina zranených sú žiaci.
Na miesto vyslali špeciálne jednotky polície po tom, ako sa útočník odmietol vzdať, kým zamestnancov a študentov evakuovali, informovala televízia NTV. Videozábery ukazujú desiatky žiakov utekajúcich z budovy k bráne a na ulicu.
Útočníkom bol podľa úradov bývalý študent tejto školy, ktorý sa narodil v roku 2007. Motív činu nie je jasný. Streľby na školách sú v Turecku zriedkavé, pripomenula AP.
‼️ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir meslek lisesinde öğrenci olduğu belirtilen bir kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi.— A Haber (@ahaber) April 14, 2026
➤ Olayda 7 öğrenci ile bir öğretmen yaralanırken, saldırganın intihar ettiği bildirildi. pic.twitter.com/1gDftZ3Yuv