STREĽBA NA ŠKOLE V RUSKU: Tínedžer najprv usmrtil člena bezpečnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko

Guvernér Krasnodarského kraja Veniamin Kondratijev uviedol, že zastrelený člen bezpečnostnej služby sa snažil zabrániť 17-ročnému strelcovi vo vstupe.

Autor TASR
Moskva 11. februára (TASR) - Streľba na technickej vysokej škole v Anape v Krasnodarskom kraji si vyžiadala jednu obeť a najmenej traja ďalší boli zranení, oznámil v stredu miestny guvernér. TASR o tom píše podľa agentúry AFP

Guvernér Krasnodarského kraja Veniamin Kondratijev uviedol, že zastrelený člen bezpečnostnej služby sa snažil zabrániť 17-ročnému strelcovi vo vstupe.

„Člen bezpečnostnej služby, ktorý bol prvý zasiahnutý, rýchlo zareagoval a privolal orgány činné v trestnom konaní,“ povedal Kondratijev. Podľa jeho slov dvaja ľudia utrpeli „stredne ťažké zranenia“, a že počet obetí sa stále objasňuje. „Toto je hrozný zločin,“ povedal. Útočníka zadržali.

Tento mesiac už ruské úrady informovali o útoku nožom na Baškirskej lekárskej univerzite v Ufe so siedmimi zranenými, útoku sekerou v škole v Krasnojarsku, ktorý spáchala žiačka a školu potom podpálila a útoku airsoftovou zbraňou na gymnáziu v Ufe.

Šéf ruskej bezpečnostnej služby FSB Alexander Bortnikov v utorok vyzval regionálnych predstaviteľov, aby urobili viac pre predchádzanie násiliu v školách.

Ruské štátne médiá informovali, že Bortnikov na zasadnutí Národného protiteroristického výboru povedal, že „preventívne opatrenia medzi mladými ľuďmi“ nestačia a varoval, že „nepriateľ“ sa snaží zneužiť mladých ľudí na sociálnych sieťach. Na ruských školách sa rozšírila štátna propaganda Kremľa najmä počas jeho vojenskej kampane na Ukrajine.
.

