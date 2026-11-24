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STREĽBA NA ŠKOLE: V Srbsku utrpeli zranenia dve osoby
Motív streľby zostáva nejasný.
Autor TASR
Belehrad 24. novembra (TASR) - Pri streľbe na strednej škole v srbskom Kragujevaci utrpeli v utorok zranenia dvaja zamestnanci. Podľa polície 17-ročný žiak začal strieľať z pušky v školskej hale. Útočníka už zadržali. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dvaja ľudia utrpeli zranenia, jeden s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku streľby a druhého poranilo rozbité sklo,“ uviedla polícia, podľa ktorej nebol zranený žiadny zo žiakov školy.
Motív streľby zostáva nejasný. Streľby v školách sú v Srbsku zriedkavé. Krajinou však otriasla udalosť z roku 2023, keď iba 13-ročný chlapec zabil deväť študentov a jedného bezpečnostného pracovníka na základnej škole v Belehrade.
„Dvaja ľudia utrpeli zranenia, jeden s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku streľby a druhého poranilo rozbité sklo,“ uviedla polícia, podľa ktorej nebol zranený žiadny zo žiakov školy.
Motív streľby zostáva nejasný. Streľby v školách sú v Srbsku zriedkavé. Krajinou však otriasla udalosť z roku 2023, keď iba 13-ročný chlapec zabil deväť študentov a jedného bezpečnostného pracovníka na základnej škole v Belehrade.