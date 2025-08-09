Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025Meniny má Ľubomíra
< sekcia Zahraničie

STREĽBA NA TIMES SQUARE: Hlásia zranených, polícia zadržala tínedžera

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Pri streľbe utrpela 18-ročná žena ľahké zranenia krku a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov utrpeli zranenie dolných končatín.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 9. augusta (TASR) - Traja ľudia utrpeli zranenia v sobotu počas streľby na námestí Times Square v New Yorku. Polícia zadržala podozrivého 17-ročného strelca. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka New York Post.

Hovorca polície ozrejmil, že k streľbe na známom námestí došlo približne o 1.20 h miestneho času (7.20 h SELČ).

Pri streľbe utrpela 18-ročná žena ľahké zranenia krku a dvaja muži vo veku 19 a 65 rokov utrpeli zranenie dolných končatín. Všetkých previezli do nemocnice a podľa polície ani v jednom prípade nejde o život ohrozujúce zranenia.

Vzhľadom na vek páchateľa polícia nezverejnila jeho meno a dosiaľ neboli ani vznesené obvinenia. „Útočník bol vzatý do policajnej väzby a strelná zbraň bola zaistená,“ dodal hovorca.

AFP tvrdí, že k sobotňajšej streľbe došlo na križovatke 44. ulice a Siedmej Avenue, v centre divadelnej štvrte mesta, obľúbenej medzi turistami.

Koncom júla došlo v New Yorku k podobnému incidentu. Strelec v tom čase zabil štyri osoby a podľa všetkého následne otočil zbraň proti sebe a vzal si život v jednom z mrakodrapov v newyorskej štvrti Manhattan. Jednou z obetí bol aj policajt.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život