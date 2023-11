Pri streľbe na trhu v Texase zomrelo jedno dieťa, štyria sa zranili

Austin 13. novembra (TASR) - Jedno dieťa zahynulo a štyria ľudia utrpeli zranenia pri nedeľnej streľbe na trhu v americkom štáte Texas. Uviedla to v pondelok miestna polícia. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Policajti dostali hlásenie o streľbe na blšom trhu v meste Pearland neďaleko Houstonu o 17.34 h miestneho času. So strelnými zraneniami boli do nemocnice prevezené dve deti a traja dospelí. Jedno z detí v nemocnici zraneniam podľahlo.



Streľbe predchádzala hádka dvoch ľudí, ktorí sa nepoznali, povedal predstaviteľ miestnej polície Chad Rogers. Jeden podozrivý je podľa polície stále na slobode. Podrobnosti o druhom strelcovi neboli bezprostredne známe.