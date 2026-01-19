< sekcia Zahraničie
STREĽBA NA ÚRADE V ČR: Hlásia dvoch mŕtvych a štyroch zranených
Polícia uviedla, že strelec bol eliminovaný.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 19. januára (TASR) - Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa v pondelok strieľalo. Útočník tam podľa českej polície zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených je policajt. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X s tým, že strelec bol eliminovaný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.
Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.
Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.
V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na Městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě.Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít,budeme je postupně doplňovat.— Policie ČR (@PolicieCZ) January 19, 2026
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)