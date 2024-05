Streľba neďaleko Paríža si vyžiadala jedného mŕtveho a šesť zranených

Paríž 4. mája (TASR) - Jedna osoba zomrela a šesť ich utrpelo zranenia v dôsledku streľby súvisiacej zrejme s obchodovaním s drogami neďaleko Paríža. Oznámila to v sobotu miestna prokuratúra a starosta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



K incidentu prišlo v meste Sevran, ktoré leží na severe metropolitnej oblasti Paríža a nachádza sa medzi francúzskym hlavným mestom a medzinárodným letiskom Charlesa de Gaullea. Prokuratúra uviedla, že k prestrelke prišlo v piatok okolo 23.45 h na parkovisku pri kultúrnom centre.



Podľa nemenovaného zdroja z polície prišli na parkovisko v aute dvaja útočníci, jeden z nich vystúpil a začal strieľať. Následne obaja z miesta činu odišli.



Policajti našli potom po príchode na miesto činu štyroch zranených. Jeden z nich však zakrátko zomrel a zvyšných troch previezli do nemocnice. Traja ďalší ľudia so strelnými zraneniami boli do nemocnice prevezení neskôr, uviedol zdroj.



Starosta Sevranu Stéphane Blanchet pre AFP uviedol, že je zrejmé, že išlo o vyrovnávanie si účtov v súvislosti s obchodovaním s drogami. "Je potrebné nastoliť poriadok a prerušiť toto obchodovanie," uviedol starosta.



Polícia otvorila v prípade vyšetrovanie úmyselného zabitia organizovanou zločineckou skupinou. Do sobotňajšieho rána však v súvislosti so streľbou nikoho nezadržala.