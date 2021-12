Oslavnú streľbu po úspechu jemenských futbalistov neprežilo malé dieťa

Saná 14. decembra (TASR) - Streľba na oslavu víťazstva vo futbale v jemenskom hlavnom meste Saná si vyžiadala život dieťaťa a desiatky zranených ľudí. Incidenty sa stali po tom, čo jemenský mládežnícky tím porazil v pondelok vo futbalovom turnaji Saudskú Arábiu. V utorok o tom informoval predstaviteľ, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Podporovatelia jemenského tímu po celej krajine trpiacej vojnou, vrátane oblastí pod kontrolou povstalcov a vlády, vyšli v pondelok večer do ulíc, keď si futbalisti vo veku do 15 rokov zaistili víťazstvo v majstrovstvách Západoázijskej futbalovej federácie (WAFF) v saudskoarabskom meste Dammám.



V jemenskom hlavnom meste Saná, ktoré majú pod kontrolou povstalci húsíovia, zabila intenzívna oslavná paľba jedno dieťa, povedal pre AFP zdravotník v nemocnici.



"Zabité bolo štvorročné dievča a 36 ľudí utrpelo zranenia," povedal tento nemenovaný predstaviteľ.



Reportér AFP v Saná uviedol, že streľba a oslavy trvali dlho do noci, pričom mnohí ľudia na uliciach trúbili z áut a odpaľovali zábavnú pyrotechniku.



Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg k víťazstvu "srdečne zablahoželal". Na Twitteri napísal: "Teší ma, že po celej krajine vidím jednotu, radosť a oslavy."



Iránom podporovaní húsíovia vedú od roku 2014 vojnu s medzinárodne uznanou vládou v Jemene, ktorú podporuje vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou.



Od vypuknutia bojov museli ujsť zo svojich domovov milióny ľudí a vyše 80 percent z približne 30 miliónov obyvateľov je odkázaných na humanitárnu pomoc.



Rozvojový program OSN (UNDP) minulý mesiac informoval, že priame a nepriame dôsledky jemenskej vojny si do konca roka 2021 vyžiadajú životy 377.000 ľudí.