Streľba pred klubom v New Yorku si vyžiadala 10 zranených

New York 2. januára (TASR) - Desať ľudí utrpelo zranenia v noci na štvrtok pri streľbe pred nočným klubom Amazura v newyorskej štvrti Queens. Štyrom páchateľom sa z miesta podarilo utiecť, informovala newyorská polícia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



K incidentu došlo okolo 23.15 h miestneho času. Pred zmieneným podnikom postávalo približne 15 ľudí vo veku 16 až 20 rokov, ktorí čakali, kým ich vpustia na súkromnú akciu. Pešo k nim prišla štvorica mužov, z ktorých traja alebo štyria spustili paľbu; celkovo podľa polície vystrelili približne 30 ráz.



Následne z miesta činu ušli, pričom podľa svedkov nastúpili do svetlého sedanu, ktorý nemal newyorskú poznávaciu značku.



Do nemocníc v okolí previezli šesť žien a štyroch mužov. Podľa polície neutrpeli život ohrozujúce zranenia. Motív streľby dosiaľ nie je známy, polícia však uviedla, že nešlo o terorizmus.