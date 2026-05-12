Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Zahraničie

STREĽBA PRED POTRAVINAMI: Zahynuli dvaja ľudia

.
Ilutračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že išlo o vraždu spáchanú organizovanou skupinou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž/Nice 12. mája (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a šesť ďalších sa v pondelok zranilo pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosti s obchodovaním s drogami. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Podľa prokuratúry strelec spustil paľbu zo zbrane pred potravinami v blízkosti miesta, kde sa často obchoduje s drogami. Vyšetrovatelia na mieste našli 17 nábojníc. Strelec po útoku ušiel v aute zaparkovanom neďaleko.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že išlo o vraždu spáchanú organizovanou skupinou. Prokurátori uviedli, že traja zo zranených mali v minulosti záznamy v registri trestov súvisiace s obchodovaním s drogami.

Starosta Nice Éric Ciotti na sociálnej sieti X informoval, že traja zranení sú vo vážnom stave. Francúzsku vládu vyzval, aby mestu poskytla prostriedky potrebné na riešenie situácie v štvrti Les Moulins, kde dlhodobo vyčíňajú drogové gangy. „Vojna proti obchodovaniu s drogami nesmie skončiť porážkou republiky,“ deklaroval.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním