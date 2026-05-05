STREĽBA PRI BIELOM DOME: Hlásia jedného zraneného
Biely dom nakrátko uzavreli. Tajná služba vyzýva ľudí, aby sa oblasti vyhli.
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti Washingtonovho monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.
Policajti paľbu opätovali, podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J. D. Vanceom. Quinn však tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že by mala byť cieľom streľby.
Úrady incident vo washingtonskom parku National Mall začali vyšetrovať. Biely dom nakrátko uzavreli. Tajná služba vyzýva ľudí, aby sa oblasti vyhli. Stav postrelenej osoby nie je známy.
Koncom apríla došlo k streľbe počas galavečera s novinármi vo Washingtone, na ktorom sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu i ostatní účastníci podujatia vyviazli bez zranení. Tie utrpel jeden príslušník tajnej služby.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Podľa úradov bol zrejme hosťom v hoteli, kde sa konala slávnostná výročná večera Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA).
