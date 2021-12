Streľba pri hraniciach pásma Gazy si vyžiadala štyroch zranených

Jeruzalem/Gaza 29. decembra (TASR) - Jeden Izraelčan a traja Palestínčania utrpeli v stredu zranenia počas streľby v blízkosti hraníc pásma Gazy. Podľa agentúry AP išlo o prvú ozbrojenú konfrontáciu na hraniciach Gazy za niekoľko mesiacov.



V rámci odvety izraelské tanky ostreľovali na severe pásma Gazy niekoľko vojenských stanovíšť militantného hnutia Hamas, ktoré kontroluje túto palestínsku enklávu. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že v dôsledku izraelskej paľby utrpeli zranenia traja Palestínčania. Nespresnilo však, či išlo o civilistov alebo ozbrojencov.



Podľa izraelských médií izraelského civilistu zasiahol do nohy ostreľovač z Gazy. Previezli ho do nemocnice v juhoizraelskom Aškelone. Išlo o 33-ročného muža, zamestnanca civilnej firmy pracujúcej pre izraelské ministerstvo obrany, ktorý vykonával údržbu nedávno dokončenej pohraničnej bariéry, uviedol denník Jerusalem Post.



K ozbrojenej konfrontácii na hraniciach došlo v deň, keď izraelský minister obrany Benny Ganc schválil sériu praktických finančných a administratívnych opatrení zameraných na zlepšenie vzťahov s Palestínčanmi.



Tomuto kroku predchádzalo stretnutie s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktoré sa uskutočnilo v utorok večer v Gancovej rezidencii v Tel Avive. Bolo to Abbásovo prvé stretnutie s oficiálnym predstaviteľom Izraela na území židovského štátu od roku 2010. Ganc sa s Abbásom stretol už druhýkrát za šesť mesiacov, čo je pri moci súčasná izraelská vláda.



Izraelský premiér Naftali Bennett nesúhlasí s vytvorením nezávislého štátu palestínskych Arabov. Jeho vláda neprejavila záujem obnoviť mierové rokovania, ktoré stagnujú už viac ako desať rokov. Bennett však povedal, že chce zmierniť napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi prostredníctvom zlepšenia životných podmienok obyvateľov v Predjordánsku.