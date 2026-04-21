Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
STREĽBA PRI PYRAMÍDACH: O život tam prišla turistka

Forenzní pracovníci nesú telo obete dole pyramídou po tom, čo podľa úradov strelec spustil paľbu v Teotihuacane v Mexiku v pondelok 20. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexiko 21. apríla (TASR) - Jedna kanadská turistka v pondelok zomrela po tom, čo ozbrojený muž spustil paľbu v archeologickom komplexe Teotihuacán neďaleko mexického hlavného mesta. Útočníkovi sa podarilo streľbou poraniť ďalších štyroch ľudí, predtým než spáchal samovraždu. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.

Videá na sociálnych médiách zachytávajú útočníka, ktorý po schodoch vyliezol do polovice Pyramídy Mesiaca, odkiaľ začal pravidelne strieľať.

Miestne úrady uviedli, že štyria ľudia utrpeli strelné poranenia a ďalší dvaja sa zranili počas pádu. Medzi zranenými boli kolumbijskí, ruskí a kanadskí turisti. Aktuálne ich ošetrujú.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už na sociálnej sieti útok odsúdila. „To, čo sa dnes stalo v Teotihuacáne, nás hlboko zarmútilo. Vyjadrujem svoju najúprimnejšiu solidaritu s postihnutými ľuďmi a ich rodinami,“ napísala na X.

Komplex Teotihuacán sa nachádza približne 50 kilometrov severovýchodne od centra mesta Mexiko. Vznikol v predaztéckom období medzi 1. a 7. storočím n. l. Známy je najmä svojimi troma pyramídami, ktoré sú usporiadané podľa geometrických a symbolických princípov. Zapísaný je aj na Zozname svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Minulý rok ho navštívilo viac ako 1,8 milióna turistov.
