Streľba zo vzduchovky na školu: Museli všetkých evakuovať
Policajti na mieste vypočuli svedkov a zistili, že streľba prišla z neďalekej budovy.
Autor TASR
Wlodary 30. októbra (TASR) - Muža z obce Wlodary v Opolskom vojvodstve v Poľsku podozrievajú zo streľby na školu a poškodenia niekoľkých okien. Škola bola evakuovaná a nikto neutrpel zranenia. Podozrivého muža zadržala polícia, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa poľskej polície padli výstrely krátko po deviatej hodine ráno a poškodili na škole štyri okná. Podľa neskorších zistení kriminalistov išlo o výstrely zo vzduchovky. Škola okamžite po streľbe rozhodla o evakuácii, žiakov si prevzali rodičia a bezpečne sa vrátili domov.
Policajti na mieste vypočuli svedkov a zistili, že streľba prišla z neďalekej budovy. „Podozrivý z tohto činu bol zadržaný,“ uviedol hovorca opolskej polície Piotr Chwastowski.
Polícia zadržala 38-ročného muža podozrivého z účasti na incidente. Zatiaľ nie je známe, aké obvinenie voči nemu vznesú. Podľa predbežných informácií môže byť obvinený z poškodenia majetku, za čo poľský trestný zákonník stanovuje trest odňatia slobody do piatich rokov. Polícia zdôraznila, že podobné prípady berie mimoriadne vážne, najmä ak sa týkajú školských zariadení.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
