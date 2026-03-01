Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STREĽBA V AMERICKOM BARE: O život prišli traja, 14 zranených

Polícia v Austine a FBI vyšetrujú streľbu v Buford's na 6. ulici, ku ktorej došlo v nedeľu 1. marca 2026 v Austine v Texase. Foto: TASR/AP

Šéfka miestnej polície Lisa Davisová ozrejmila, že jednou z obetí je aj útočník, ktorého policajti zastrelili po príchode na miesto.

Autor TASR
Austin 1. marca (TASR) - Traja ľudia zomreli a 14 ďalších bolo zranených v noci na nedeľu počas streľby v bare v meste Austin v americkom štáte Texas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéfka miestnej polície Lisa Davisová ozrejmila, že jednou z obetí je aj útočník, ktorého policajti zastrelili po príchode na miesto. Incident sa odohral okolo 02.00 h miestneho času v bare v centre Austinu. Motív činu dosiaľ známy nie je. Najmenej tri poranené osoby ostávajú vo vážnom stave.
