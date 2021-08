Streľba v anglickom meste Plymouth si vyžiadala šesť obetí

Plymouth 13. augusta (TASR) – Šesť ľudí vrátane páchateľa zahynulo pri štvrtkovej streľbe v anglickom meste Plymouth, informovala v piatok tamojšia polícia.



Podľa stanice BBC polícia uviedla, že pri „vážnom incidente so strelnými zbraňami" zahynuli na mieste činu dve ženy a traja muži vrátane údajného strelca. Ďalšia žena zomrela neskôr v nemocnici. Všetci zomreli na následky strelných zranení.



Polícia ďalej uviedla, že „oblasť bola uzavretá a v súvislosti s incidentom už nikoho iného nehľadá". Vyzvala verejnosť, aby nešpekulovala a nezdieľala snímky z miesta činu na sociálnych sieťach - ani nikde inde.



Podľa spravodajskej stanice Sky News polícia zdôraznila, že incident „nesúvisí s terorizmom".



Záchranné a policajné zložky boli na miesto incidentu v mestskej časti Keyham privolané krátko po 18:00 miestneho času.



Na mieste bola aj Sharron, ktorá pre stanicu BBC uviedla, že „najprv sa ozval krik, po ktorom nasledovali výstrely - najskôr tri, možno štyri. To bolo vtedy, keď strelec kopol do dverí domu a náhodne začal strieľať... Keď bežal z domu, postrelil niekoľko ľudí," dodala.



Ďalší zo svedkov, Robert Pinkerton, povedal, že „kráčal a za rohom narazil do chlapa s brokovnicou". Bol oblečený celý v čiernom, dodal Pinkerton.



Ministerka vnútra Priti Patelová na Twitteri napísala, že „incident v Plymouthe je šokujúci a moje myšlienky sú s tými, ktorých postihol. Žiadam všetkých, aby zostali pokojní, dodržiavali policajné pokyny a umožnili našim pohotovostným službám pokračovať v práci," dodala.