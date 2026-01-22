< sekcia Zahraničie
STREĽBA V AUSTRÁLII: Hlásia obete
K incidentu došlo po nedávnej tragickej streľbe na Bondi Beach v Sydney, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka.
Autor TASR
Canberra 22. januára (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe v mestečku Lake Cargelligo v austrálskom štáte Nový Južný Wales, oznámila vo štvrtok miestna polícia. Ďalšiu osobu previezli do nemocnice vo vážnom, no stabilizovanom stave. Informuje o tom TASR podľa správ stanice BBC a agentúry AP.
K incidentu došlo približne o 16.40 h miestneho času (06.40 h SEČ). Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala, a miestnych obyvateľov, aby zostali doma. Páchateľ je pravdepodobne stále na úteku.
Úrady potvrdili, že medzi obeťami sú dve ženy a jeden muž. Denník The Sydney Morning Herald uviedol, že streľba mohla súvisieť s domácim násilím.
